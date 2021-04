Wie op deze hoogdag van Pasen een mis wil volgen, kan dat doen op You Tube. Daar wordt live de viering in de Sint-Sulpituskerk van Diest uitgezonden.

Pasen is de dag dat Christus verrezen is. Om 10.30 uur gaat pastoor Felix Van Meerbergen voor in de mis. Je vindt de viering op You Tube onder ‘KerkDiest’. LW