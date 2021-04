Axel Witsel gaat belangrijke fase van revalidatie in: “Veel hangt af van de komende weken”

Axel Witsel heeft op zijn Twitterpagina een update gegeven over zijn blessure. De middenvelder viel in januari out en revalideert momenteel bij Lieven Maesschalck van een scheur in de achillespees. Wanneer hij terug op het veld te zien zal zijn, weet hij niet. Maar Witsel blijft wel hoopvol: “Veel zal afhangen van mijn evolutie in de komende twee à drie weken.”