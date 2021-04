Nu ook officieel: Brugge en Antwerpen worden afwisselend startsteden van de Ronde van Vlaanderen

LIVE. Volg hier de Ronde van Vlaanderen van start tot finish

Antwerps burgemeester Bart De Wever en zijn Brugse collega Dirk De Fauw kondigden samen het nieuws aan. Na vijf jaar Antwerpen wordt vanaf volgend jaar voor een periode van zes jaar de start afgewisseld tussen Antwerpen (‘22, ‘24 en ‘26) en Brugge (‘23, ‘25 en ‘27).

Nadat eerder de havens van Antwerpen (Zee)Brugge fuseerden, is dit akkoord een volgende stap in de samenwerking tussen beide steden.

© BELGA

“Ik vind de afwisseling ideaal”, aldus Gret Van Avermaet. “Ik hield uit nostalgie meer van de start in Brugge. Die had voor mij nog iets extra. Maar als we vertrekken in Antwerpen rijden we wel via mijn thuisstad Hamme naar de Vlaamse Ardennen, wat vanuit Brugge niet kan. Elk om beurt is perfect voor mij.”