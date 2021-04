Vieringen voor Pasen in kerken Herk-de-Stad

Pasen is de dag dat Christus verrezen is. De Sint-Martinuskerk van Herk-centrum bijt om 9.30 uur de spits af. Om 10.15 uur wordt de viering gehouden in de kerk van Schakkebroek en om 11 uur in de kerk van Berbroek. Het aantal aanwezigen voor de paasvieringen is wegens de coronabepalingen beperkt tot 15. Je bent verplicht een mondmasker te dragen. LW