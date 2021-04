Wout van Aert is onze favoriet onder de Grote Drie in de Ronde van Vlaanderen

Krijgen we met Wout van Aert voor de zeventigste keer een Belgische winnaar in de Ronde van Vlaanderen? Wordt Mathieu van der Poel de achtste renner in de geschiedenis die zichzelf opvolgt? Of rijdt zich met Julian Alaphilippe voor de zesde keer in de geschiedenis een wereldkampioen op de erelijst van Vlaanderens Mooiste? Op paaszondag even na half vier kennen we het antwoord. Na de Vlaamse triple E3/Gent-Wevelgem/Dwars door Vlaanderen is Wout van Aert dé favoriet onder de Grote Drie.