“Het voorbije jaar was een dubbele beproeving voor mij. Net toen ik te horen kreeg dat ik een tumor had, begon ook de wereldwijde pandemie.” Aan het woord is kardinaal Jozef De Kesel, bij wie een jaar geleden darmkanker werd vastgesteld. De tumor is succesvol verwijderd, maar de behandeling is nog niet helemaal voorbij, zo zegt hij in De zondag.