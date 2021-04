Waar kan je dit verlengde paasweekend wel of niet terecht?

Paasmaandag is een vrije dag. Cafés en restaurants zijn sowieso nog dicht door de coronamaatregelen. Maar ook banken, gemeentehuizen en de meeste warenhuizen zijn gesloten. Kijk hier waar je wel of niet terecht kan.

Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, laat op zijn website weten dat de banken op maandag gesloten zijn. Klanten kunnen wel elektronisch bankieren en ze kunnen terecht in de self banks, aan de betaalterminals en de biljettenverdelers.

Postkantoren zijn toe en is er geen post- of krantenbedeling op maandag.

Cafés en restaurants mogen door de coronamaatregelen sowieso niet open. Restaurants mogen wel meeneem aanbieden.

De politiediensten blijven altijd bereikbaar, ook op feestdagen, al zijn de bijkantoren gesloten. Voor administratieve zaken kan je er maandag bijvoorbeeld niet terecht.

Huisvuil wordt niet opgehaald op tweede paasdag. Dinsdag zijn er extra ophalingen om de verloren dag in te halen.

Alle gemeente- en stadhuizen zijn tot dinsdagochtend gesloten.

De meeste warenhuizen zijn zondag en maandag dicht. Sommige AD en Proxy Delhaizes en Albert Hein zijn wel open en ook in veel kleinere Carrefour winkels kan je zondag en maandag terecht. Sommigen blijven zelfs de ganse dag open. Zoek op de site of jouw winkel in buurt open is en tot hoe laat. Zo bespaar je jezelf een nutteloze verplaatsing. Aldi, Lidl en Colruyt zijn zeker dicht op zondag en maandag.

En ook wie op zijn vrije dag maandag wil klussen kan best vooraf materiaal in huis halen. Want doe-het-zelfzaken zijn zondag (Pasen) en maandag dicht.

Wat de kleinhandel betreft zijn veel bakkers open op Pasen en paasmaandag. Hetzelfde geldt voor beenhouwers, toch zeker in de voormiddag.

Openbare markten gaan wel gewoon door. Er gelden daar wel speciale coronamaatregelen.

Kleding- en schoenwinkels zijn zoals bekend enkel op afspraak open. Op zondag en maandag blijven de meeste zaken gesloten. Wie toch wil shoppen kan zowel zaterdag, zondag als maandag in Maasmechelen Village terecht. Maar enkel op afspraak.

De meeste evenementen zijn door corona afgelast of uitgesteld. Zo is de paardenprocessie van Hakendover, die elk jaar zo’n 20.000 mensen lokt op paasmaandag, voor het tweede jaar op rij geannuleerd.

Pretparken zijn nog niet opnieuw open door de coronamaatregelen. Dierenparken zoals de Zoo, Planckendael en Pairi Daiza wel. Maar ook hier: niet vergeten te reserveren!

Musea bezoeken kan wel. Het MAS, het Museum aan de Stroom, is bijvoorbeeld uitzonderlijk open op maandag. Kijk vooraf best even op de website voor je een museum wilt bezoeken. Want er zullen er veel gesloten blijven op Pasen en paasmaandag.