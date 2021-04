Maaseik zet Roeselare na zege in eerste finalewedstrijd meteen onder druk

Maaseik is de finale van de play-offs van de EuroMillions Volley League gestart met een knappe zege in de zaal van Roeselare. De Limburgers versloegen de West-Vlamingen in de eerste wedstrijd van de best-of-five, met als inzet de Belgische landstitel, met 1-3 (21-25, 25-22, 22-25 en 17-25).

Roeselare eindigde op de eerste plaats in de Champions Final 4 en kreeg zo het thuisvoordeel in de best-of-five. Daar konden de West-Vlamingen niet van profiteren, en Maaseik kaapte de winst weg. Woensdag kijken beide clubs elkaar opnieuw in de ogen, in Maaseik. Komende zaterdag volgt het derde duel, in Roeselare. De eventuele vierde match is op 14 april voorzien in Maaseik, de mogelijke vijfde clash tot slot staat op 17 april in Roeselare op de planning.

Roeselare en Maaseik staan voor de 21e keer tegenover elkaar in de strijd om de landstitel. Maaseik trok tot dusver 12 keer aan het langste eind, Roeselare acht keer. De Limburgers kroonden zich al 16 keer tot landskampioen, de West-Vlamingen 11 keer. In 2019 pakte Maaseik de landstitel. Vorig seizoen werd de competitie omwille van de coronacrisis vroegtijdig stopgezet, zonder een kampioenstitel uit te reiken.

Eind februari versloeg Roeselare Maaseik met 3-1 in de finale van de Beker van België: 25-21, 25-23, 19-25 en 25-19.