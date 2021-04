Van plotse breuk tot huwelijk: tenniskoppel bij uitstek stapt in het huwelijksbootje

“Ze heeft ja gezegd!”, triomfeerde Monfils op Twitter. “Dit is het begin van ons ‘voor altijd’“, postte Svitolina.

Via diezelfde sociale media maakten Svitolina en Monfils amper vijf weken terug nog bekend dat ze zich meer op hun carrière wilden focussen en daarom een punt zetten achter hun relatie, die tijdens het Australian Open van 2019 openbloeide. “We hebben beslist om een pauze te nemen in onze relatie. Dit was een ontzettend moeilijke beslissing, want we houden nog van elkaar, maar we geven elkaar de ruimte en gaan als beste vrienden door”, klonk het toen.

Samen hebben Svitolina en Monfils overigens een populaire Instagram-accounts: g.e.m.s.life.