EuroMillions League finalewedstrijd 1 Roeselare – Maaseik 1-3

Maaseik heeft Roeselare op de openingsspeeldag van de finale meteen een loer gedraaid. Het speelde op Schiervelde met het mes tussen de tanden en won oververdiend met 1-3. Meteen een serieuze tik voor Knack, dat in de competitie in eigen huis nog niet verloren had. Woensdag mag Maaseik thuis aantreden, met een 1-0-voorsprong op zak.