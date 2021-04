Hasselt

Dat de vaccinatie nog altijd niet van een leien dakje loopt, daar kan Roger Van Heybeeck (75) uit Hasselt over meespreken. “Ik heb vrijdag mijn brief gekregen, maar kon geen datum vastleggen. Aan de telefoon klonk het: ‘Sorry, we hebben momenteel geen Moderna-vaccin, maar blijf gerust proberen”’.