“Ik ben uiteraard enorm content met dit resultaat”, zuchtte Peter Maes na de o zo belangrijke driepunter van zaterdag in de vooravond. “Want na dat resultaat van Waasland-Beveren was er eventjes een bang hartje.” Maes heeft de begeerde 35 punten binnen met STVV. “Maar door dat gekke competitieverloop moeten we zelf allicht punten blijven pakken.”