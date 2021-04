Indrukwekkende treinontsporing gefilmd: 28 wagons tegen de grond

Een bestuurder heeft woensdag een opmerkelijk incident gefilmd op een snelweg in het Amerikaanse Nebraska. De goederentrein die naast hem aan het rijden was, ontspoorde plots en liefst 28 wagons kwamen los. Lokale autoriteiten lieten achteraf weten dat er geen schadelijke stoffen aanwezig waren in de trein. Het spoor werd de dag erna opnieuw gebruikt.