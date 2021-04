Op de ‘Open Belgian Qualification Meet’ in het Wezenberg-zwembad in Antwerpen is op de eerste dag geen enkele Belg erin geslaagd een limiet te zwemmen om zich te plaatsen voor de Europese kampioenschappen of Olympische Spelen. Met Louis Croenen en Fanny Lecluyse blijft de teller op twee staan die zich al gekwalificeerd hebben voor de Spelen in Tokio.