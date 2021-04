Naar aanleiding van Pasen worden in vier van de vijf parochies van de pastorale eenheid Heilige Maria Amandina van Herk-de-Stad vandaag, zaterdag 3 april, paaswakes gehouden.

Dat gebeurt om 19 uur in de kerken van Donk, Schakkebroek en Schulen en om 21 uur in de kerk van Herk-centrum. Het aantal aanwezigen voor de paasvieringen is beperkt tot 15. LW