Eintracht Frankfurt heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de vierde plaats. In een rechtstreeks duel klopte het Borussia Dortmund met 1-2. Door de zege bedraagt het verschil tussen de twee ploegen nu zeven punten. Thorgan Hazard kwam als enige Belg in actie bij Dortmund, maar werd op het uur vervangen.