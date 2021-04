Vanaf dinsdag kan iedereen zich kandidaat stellen voor centrale vaccinatie-reservelijst: dit moet je doen

Om geen coronavaccins verloren te laten gaan, lanceert de taskforce Vaccinatie dinsdag zijn ‘centrale reservelijst’. Het aantal vaccinatiecentra dat de lijst wil gebruiken, is voorlopig wel nog heel beperkt: enkel Deinze en Roeselare tekenen op dit moment in op het nieuwe systeem. In onze provincie kan het voorlopig nog niet.

Wie voor die vaccinatiecentra op de reservelijst wil staan, moet elke week aanduiden wanneer hij zich kan vrijmaken om snel tot in het vaccinatiecentrum te geraken. Wanneer er op die aangegeven momenten vaccins over zijn, kan je een mail of sms ontvangen, die je binnen het half uur moet beantwoorden. Doe je dat niet, dan is je beurt voorbij. De reservelijst houdt wel rekening met de huidige prioriteiten in de vaccinatiestrategie. Een 65-plusser op de reservelijst zal dus eerder de kans krijgen om een ‘restvaccin’ op te halen dan een twintiger op de lijst. (hh)