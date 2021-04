Mars tegen coronamaatregelen aangekondigd in Brussel: “We weten niet wat te verwachten”

Twee dagen op rij is het in het Ter Kamerenbos in Brussel tot incidenten gekomen tussen de politie en jongeren, en ook zaterdag wordt een manifestatie georganiseerd. Ditmaal gaat het om een vredelievende betoging tegen de coronamaatregelen, die om 14 uur van start gaat aan het Poelaertplein.

“We hebben dat inderdaad vernomen”, zegt woordvoerder Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. “Maar we hebben geen idee waar we ons aan kunnen verwachten. De organisatoren hebben geen aanvraag ingediend om die mars te mogen houden, en we hebben geen idee wie ze zijn dus kunnen we hen zelf ook niet contacteren.”

LEES OOK. Voorzitter Vlaamse Jeugdraad over Ter Kamerenbos: “Jongeren zijn het kotsbeu”

Als er een aanvraag ingediend zou zijn, zou een mars sowieso geen toestemming krijgen. Volgens de huidige maatregelen mag alleen statisch gemanifesteerd worden. “Betogers mogen zich dus niet verplaatsen tijdens hun actie. Een mars zoals deze mag dus niet.”

De politie houdt dan ook een oogje in het zeil. “Het is afwachten hoeveel mensen er opdagen.”

LEES OOK. 11 amokmakers opgepakt na nieuwe rellen in Ter Kamerenbos, één van hen had politiepaard geslagen

(gjs)