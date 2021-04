Vrijdagavond werd het tankstation in de Kruisbosstraat opnieuw gecontroleerd, na eerdere controles op maandag en dinsdag. De aanleiding zijn klachten over overlast en straatracen. Vrijdag was het, in tegenstelling tot eerder in de week, opvallend kalm. Eén Genkse bestuurder had geen geldige verzekering bij. Zijn voertuig werd getakeld. siol