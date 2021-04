Eén jaar geleden stond Evi Hanssen met een bos bloemen aan de deur van haar goede vriend Johan Terryn. Hij was zijn vader verloren, in de eerste lockdown. En het leven viel stil. Dat terwijl Evi en Johan in die periode normaal samen op de planken hadden gestaan, voor de musical Mamma Mia. “Ik weet niet of het beter was geweest, had het leven zijn gewone gangetje gegaan.”