Besmettingscijfers stijgen nog amper, Maasmechelen zwaarst getroffen

De besmettingscurve vlakt verder af. Over het hele land stijgen de besmettingen nog met amper 3 procent. In Limburg is die toename nog iets meer uitgesproken (+ 17 procent). Maasmechelen is met stip de meest besmette gemeente in onze provincie.

Tussen 24 en 30 maart raakten in ons land 4.700 mensen besmet met het coronavirus. Dat zijn er nog 3 procent meer dan de week daarvoor. De R-waarde (1,004) schurkt ondertussen tegen de grens van 1. Dat betekent dat de epidemie nagenoeg niet meer aan kracht wint in ons land. In een aantal Vlaamse provincies dalen de besmettingscijfers zelfs al. Dat is het geval in West-Vlaanderen (-7,8 procent), Oost-Vlaanderen (-1,7 procent) en Antwerpen (-1,6). Vlaams-Brabant kent nog een stijging van 2,6 procent. In Limburg nemen de besmettingscijfers nog het sterkst toe. Op dit moment raken dagelijks nog 325 Limburgers besmet, 13 procent meer dan de week daarvoor. Oost-Vlaanderen blijft in deze derde golf wel nog altijd de zwaarst getroffen provincie met 605 besmettingen op 100.000 inwoners tijdens de afgelopen veertien dagen, gevolgd door West-Vlaanderen (516 op 100.000), Limburg (489 op 100.000), Antwerpen (455 op 100.000) en Vlaams-Brabant (424 op 100.000).

KAART. Bekijk hier het aantal coronabesmettingen en vaccinaties in uw gemeente

Maasmechelen

Maasmechelen is nog altijd met stip de gemeente met het hoogste aantal besmettingen in onze provincie. In de mijngemeente raakten de afgelopen twee weken 530 mensen besmet. In verhouding met het aantal inwoners staat Maasmechelen op plaats zeven van de meest besmette gemeenten in ons land. In Limburg zijn er na Maasmechelen momenteel het hoogste aantal besmettingen in Genk (514 op twee weken), Hasselt (310 op twee weken), Maaseik (230 op twee weken) en Beringen (179 op twee weken). De Limburgse gemeenten met het laagste aantal besmettingen zijn Herstappe (0 op twee weken), Voeren (6 op twee weken), Riemst (28 op twee weken) en Kortessem en Wellen (elk 31 op twee weken).

Ziekenhuizen

De ziekenhuisopnames stijgen wel nog altijd fors. Voor het eerst sinds begin december liggen er meer dan 3.000 mensen met het coronavirus in de Belgische ziekenhuizen. Het gaat om 3.025 patiënten om precies te zijn, een stijging van 21 procent op weekbasis. 801 patiënten hebben intensieve zorgen nodig (+20 procent). In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 163 covidpatiënten van wie er 47 intensieve zorgen nodig hebben. Daarmee is 32 procent van onze intensieve bedden bezet met covidpatiënten. De afgelopen week (tussen 27 maart en 2 april) bezweken er in de Limburgse ziekenhuizen tien mensen aan Covid-19.