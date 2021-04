Vanaf vandaag is het zover: de raamregel is van kracht. Hij doet de wenkbrauwen fronsen en was de voorbije dagen inzet van veel discussie tussen politiek en NMBS, maar toch zal hij gelden. Door minder volk op de trein toe te laten, hoopt de overheid dat het veilig blijft op de lijnen naar de kust. Wij leggen uit hoe de raamregel precies werkt en of het de veiligheid zal verhogen.