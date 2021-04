“Ons gezinnetje werkt het best in tijden van avontuur”, vertelt Staf Coppens ons vanuit zijn nieuwe thuis in Zweden. Dat was ook nodig, want hun verhuis verliep niet vlekkeloos, zoals vanaf maandag op VTM te zien is in Camping Coppens - Op weg naar Zweden. Bijna was de hele campingdroom van het gezin in duigen gevallen.