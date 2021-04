Voorzitter Vlaamse Jeugdraad over Ter Kamerenbos: “Jongeren zijn het kotsbeu”

Hij had het zien aankomen. Van ver. “Mooi weer, geen school, de horeca dicht, en niets anders om te doen. Dat is een explosieve situatie”, zegt Amir Bachrouri (18), voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. En toch heeft hij weinig begrip voor de jongeren die het Ter Kamerenbos of de pleinen in Gent of Leuven op stelten zetten. “Het was er los over. Maar het is ook een signaal dat er iéts moet gebeuren. Jongeren hebben alternatieven nodig. We zijn het kotsbeu.”