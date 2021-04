“Belgische politie onder vuur”: BBC maakt reportage over vermeend politiegeweld in ons land

De Britse openbare omroep BBC heeft een kritische reportage gemaakt over de Belgische politie. De makers halen enkele gevallen van vermeend politiegeweld aan en laten kritische stemmen aan het woord over tussenkomsten van de agenten. De politie zelf weigerde mee te werken, maar Vincent Gilles van politievakbond SLFP bijt wel van zich af. “Het is gemakkelijk om te zeggen dat de politie racistisch en gewelddadig is.”