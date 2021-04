De Slovaakse regering heeft zich burgerlijke partij gesteld in het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec. Dat melden De Morgen en Het Laatste Nieuws. De man stierf in 2018 na een hardhandig politieoptreden in een cel op de luchthaven van Charleroi. ‘Onaanvaardbaar dat een landgenoot mishandeld wordt omwille van zijn nationaliteit.’