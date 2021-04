Het onderzoek naar Tony Coonen gaat onder meer over de veelbesproken verkoop van luxehotel ‘Petit Rouge’ aan Immo Top Invest. Volgens insiders in het vastgoedwereldje voor een ‘vriendenprijs’. De Voorzorg kocht het historische pand in Blankenberge in 1995 en investeerde er meer dan 12,4 miljoen. Intussen moest al meer dan een kwart miljoen euro aan subsidies worden terugbetaald.