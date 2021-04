Kantelpunt derde golf in zicht, ziekenhuisbezetting blijft hoog

De besmettingscijfers blijven nog altijd stijgen in Limburg, al is het kantelpunt in zicht. Met 160 covidpatiënten in de Limburgse ziekenhuizen blijft de ziekenhuisbezetting hoog. De gemiddelde leeftijd van een covidpatiënt in een ziekenhuis is vandaag 66 jaar, in december was dat nog 77 jaar.

De besmettingscijfers stijgen in Limburg al 27 dagen op rij. Momenteel raken er in onze provincie dagelijks gemiddeld nog 318 mensen besmet, een stijging met 17 procent op weekbasis. Maar de besmettingscurve lijkt zich stilaan af te vlakken. Vorige week stegen de cijfers immers nog gemiddeld met 43 procent in vergelijking met de week daarvoor. De piek van het aantal besmettingen in deze derde golf ligt ondertussen ook al elf dagen achter ons. Zo raakten op maandag 22 maart nog 451 Limburgers op één dag besmet. “Het kantelpunt lijkt daarmee in zicht”, is viroloog Steven Van Gucht hoopvol. “Toch moeten we de maatregelen goed blijven opvolgen, anders dreigt een mogelijk heel lange en zware staart van de derde golf.”

Bij de kinderen, tachtigers en negentigers stijgen de besmettingscijfers niet langer in Limburg. Op weekbasis raakten 218 kinderen besmet, exact evenveel als de week daarvoor. “Een gevolg van de sluiting van de scholen”, zegt Van Gucht. Bij de tachtigers dalen de cijfers met 7 procent, bij de negentigers zelfs met 29 procent. De vaccinaties in die leeftijdsgroepen doen dus duidelijk hun werk. In alle andere leeftijdsgroepen stijgen de cijfers wel nog altijd. De veertigers raken in Limburg momenteel het vaakst besmet.

160 covidpatiënten

Ziekenhuisopnames volgen met twee tot drie weken vertraging de stijgende besmettingscijfers. De druk op de Limburgse ziekenhuizen is dus nog altijd hoog. Tijdens de laatste week van maart werden er in de zes Limburgse ziekenhuizen in totaal 120 covidpatiënten opgenomen, 30 meer dan tijdens de week daarvoor, toen er 90 covidpatiënten op een week werden binnengebracht.

In de zes Limburgse ziekenhuizen lagen gisteren in totaal 160 covidpatiënten, van wie er 46 intensieve zorgen nodig hebben. Een week geleden stond de teller nog op 123 patiënten, van wie 42 op intensieve. Het ZOL, met campussen in Genk en Maaseik, wordt nog altijd het zwaarst getroffen met in totaal 69 patiënten, van wie 15 op intensieve. In Jessa in Hasselt schommelt het aantal patiënten al enkele dagen rond de 35. Het Hasseltse ziekenhuis telt wel het hoogste aantal patiënten op intensieve : 19 in totaal. Eén van die intensieve patiënten werd overgebracht vanuit een ziekenhuis in Brussel. Ook Noorderhart in Pelt staat momenteel onder druk met 20 covidpatiënten van wie 6 op intensieve. Sint-Trudo telt 16 patiënten (3 op intensieve), AZ Vesalius in Tongeren 14 (2 op intensieve). Sint-Franciscus in Heusden-Zolder wordt momenteel het minst getroffen met 6 covidpatiënten, van wie 1 op intensieve.

Jongere patiënten

De gemiddelde leeftijd van de covidpatiënt ligt vandaag een stuk lager dan tijdens de tweede golf, zo blijkt uit onderzoek van Sciensano. Vandaag is de gemiddelde covidpatiënt 66 jaar, in december was dat nog 77 jaar. “Momenteel worden er vooral zestigers en zeventigers opgenomen, al belanden er ook regelmatig veertigers en vijftigers met Covid-19 in het ziekenhuis”, zegt Steven Van Gucht. “Die verjonging is voor een groot stuk te verklaren door de vaccinatie van de oudere populatie, die nu amper nog in het ziekenhuis belandt. Op dit moment zijn bijvoorbeeld nog 1,9 procent van de covidpatiënten in de ziekenhuizen rusthuispatiënten, terwijl dat enkele maanden geleden nog 20 procent was”, zegt Van Gucht. “Daarnaast zorgt wellicht ook de Britse variant, die mensen zieker maakt, voor een verjonging van de covidpatiënten.” De Britse variant is momenteel verantwoordelijk voor 78 procent van alle besmettingen, voor de Zuid-Afrikaanse is dat 7,6 procent, voor de Braziliaanse 3,7 procent.