Tony Coonen, de baas van De Voorzorg in Limburg, zit nog steeds in de gevangenis terwijl het onderzoek van de speurders naar corruptie en witwaspraktijken verderloopt. Volgens de advocaten van alle verdachten zitten er geen ernstige aanwijzingen van schuld in het strafdossier, maar door het onderzoek staat de “onzichtbare spin het in socialistische web” plots wel in de schijnwerpers.