Fabio Jakobsen zal in de Ronde van Turkije (11 tot 18 april) zijn comeback maken. Dat vertelde de ploegdokter van Deceuninck - Quick-Step Yvan Vanmol in de podcast Vals Plat. De Nederlandse wielrenner maakte op 6 augustus een doodsmak in Katowice waar de eerste etappe van de Ronde van Polen eindigde. Een sliert operaties later staat zijn rentree nu voor de deur.