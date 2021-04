Hasselt

Nu de vaccinatiecampagne in ons land op stoom komt, zetten de Limburgse centra alle zeilen bij om duizenden prikken per dag te zetten. Wij mochten binnenkijken in de ‘voorbereidingsruimte’ in Hasselt, het kloppend hart van het vaccinatiecentrum waar een team van apothekers aan de lopende band spuitjes prepareert.