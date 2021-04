RONDE VAN VLAANDEREN

Ieder levend wezen zou in de wolken zijn wanneer hij één week eerder met pensioen mag. Maarten Wynants (38) vormt echter de uitzondering op die regel. Niet Roubaix maar Oudenaarde heet plots het eindstation na een 16,5 jaar durende profcarrière. Vandaar dat we enkele namen en trefwoorden in Wynants’ weegschaal werpen. Aan de afzwaaiende wegkapitein van Jumbo-Visma om deze te wikken en te wegen.