De paasvakantie van de podcasts: (her)ontdek onze reeksen

Deze paasvakantie neemt Het Belang van Limburg je mee in de wereld van de podcast. We laten je (opnieuw) kennismaken met de verschillende podcasts die we het afgelopen jaar gemaakt hebben.

Geen beter moment om onze podcasts te ontdekken dan nu, tijdens de paasvakantie. Daarom krijg je twee weken lang in elke middagnieuwsbrief twee podcastsuggesties.

Maar wat is een podcast juist? Een podcast is een audio-uitzending, die je niet op de radio, maar op internet beluistert. Dat kan bijvoorbeeld op de pc, tablet of smartphone. Je kiest zelf wanneer je ernaar luistert. Ideaal dus voor tijdens het koken, poetsen, wandelen of tijdens een lange autorit.

De eerste stappen in de podcastwereld zette Het Belang van Limburg iets meer dan een jaar geleden met de lancering van de reeks In de ban van de wolf. In drie afleveringen onderzochten we samen met getuigen, experts en betrokkenen het verhaal van de wolven in Limburg. Waar komen ze vandaan? Hebben ze een toekomst in onze provincie? Maar ook: wie vermoordde Naya? Hou er rekening mee: deze reeks dateert van maart 2020, dus intussen is er wel wat veranderd in wolvenland.

In de zomer van 2020 brachten we Limpop, een reeks over Limburgse songs en het verhaal daarachter. In vijf afleveringen lieten we Stijn Meuris, Joost Zwegers, Marcel Vanthilt, Axelle Red en Salim Seghers aan het woord over hun muziek die deel is gaan uitmaken van het collectieve geheugen.

Onze derde en tot nu toe meest succesvolle reeks is Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit. In zes episodes reconstrueerden we het hele dossier van Elkes verdwijning. We spraken met belangrijke getuigen, onder wie de intussen overleden moeder van Elke, advocaat Jef Vermassen, privédetective Herma Kluin en de speurders zelf.

Sinds begin dit jaar brengen we in de true crime-reeks Van Moord tot Verdict elke laatste dinsdag van de maand een ophefmakend Limburgs moorddossier. Kwamen al aan de beurt: de zaak-Peigneux, de Frituurmoord en de moord op politieman Eddy Strijckers.

Daarnaast heeft Het Belang van Limburg ook nog drie afleveringen gemaakt die los staan van de reeksen. De vlotramp van Godsheide vertelt in één episode het verhaal van het drama dat op 14 februari 1941 het leven kostte aan 37 mensen, onder wie 35 kinderen. Het verdriet van Limburg is een eerbetoon in twee afleveringen aan de coronaslachtoffers.

Deze reeksen (her)ontdek je deze paasvakantie allemaal. Hou zeker de middagnieuwsbrief en hbvl.be in de gaten. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste afleveringen? Zoek dan in jouw favoriete podcastapp naar onze kanalen HBvL Podcast en HBvL True Crime en volg ons.