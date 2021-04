Lieven Van Gils volgt Ward Verrijcken op als filmjournalist bij VRT

Voorlopig is Lieven Van Gils nog bezig aan enkele projecten, waaronder Het Scheldepeloton, een zesdelige wielerreeks voor Canvas. Vanaf september zal de ervaren journalist de cultuurredactie van VRT NWS vervoegen. Daarmee is hij de opvolger van Ward Verrijcken, in de journalistiek bekend als FilmWard. Hij overleed plots in het najaar van 2020.

“Ik begin hieraan met een dubbel gevoel. Ik ben blij dat ik mij ga kunnen onderdompelen in de wereld van de film, een oude liefde die altijd dichtbij is gebleven. Maar ik was liever nooit in de plaats gekomen van onze dierbare collega en vriend Ward Verrijcken”, klinkt het bij Van Gils. “Ik mis hem. Wij missen hem. Ik neem hem mee op mijn pad en zie het als een grote eer dat ik zijn werk mag voortzetten.”