Meevaller voor Racing Genk, Heynen opnieuw speelklaar

En over een verrijzenis gesproken. John van den Brom kan komende maandag opnieuw rekenen op Bryan Heynen. De Genkse middenvelder moest veertien dagen geleden vroegtijdig naar de kant. Er werd gevreesd voor een ernstige blessure. Maar kijk: de aanvoerder is weer speelklaar. "April kan een mooie maand worden", dat zegt John van den Brom. Genk wil de komende weken een PO1-ticket veiligstellen en eind april is er uiteraard de bekerafspraak met Standard.