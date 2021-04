Australische geoloog krijgt pak rammel van kwade octopus

Een Australische geoloog heeft de verkeerde dag uitgekozen om vanop het strand een octopus te filmen. Het kwade dier zwom steeds dichterbij en haalde vervolgens uit met zijn tentakels. De man werd geraakt, zijn dochter niet.

Tijdens een vakantie met zijn gezin in de buurt van Geographe Bay, in het westen van Australië, was geoloog Lance Karlson met zijn tweejarige dochter naar het water getrokken om even te zwemmen. Toen ze daar aankwamen, viel hen meteen een groot dier onder water op. Een octopus, zo bleek toen hij steeds dichterbij kwam.

Karlson besliste te filmen hoe het dier steeds dichter kwam. Maar de octopus bleek bijzonder gesteld op zijn privacy, want hij werd kwaad en haalde met zijn lange tentakels uit naar de man. Dat is te zien in een video die de man gedeeld heeft op Instagram. Die eerste keer werd hij niet geraakt, maar aan 7News vertelt de man dat het dier hem opnieuw kwam opzoeken toen hij aan het zwemmen was en hem dan wel degelijk heeft kunnen slaan op zijn arm, in zijn nek en op zijn bovenrug. Met als gevolg pijnlijke rode zweertjes.