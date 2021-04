Voor tweede dag op rij waterkanon ingezet in Ter Kamerenbos

“De politie controleert of mensen geen glazen flessen of andere gevaarlijke zaken bij hebben”, zei politiecommissaris Ilse Van de keere vrijdagmiddag. Donderdag vielen verschillende gewonden door rondvliegende flessen.

Het feest van vrijdagavond om het recht op bijeenkomst opnieuw op te eisen, werd in extremis verplaatst van het Jubelpark naar het Ter Kamerenbos, zei een woordvoerder van het collectief ‘L’Abîme’. Dat collectief riep iedereen op om geen geweld te gebruiken en om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen met het oog op de coronapandemie.

In de vooravond werd de sfeer steeds grimmiger. “Sinds enkele uren hebben we de indruk dat we een terreuraanslag organiseren. Dat toont op welk punt we zijn aanbeland. We willen gewoon muziek brengen en mensen laten genieten. Maar kijk welke ordemacht er op de been is gebracht.”

Vierentwintig uur na de vorige veldslag, sloeg de vlam opnieuw in de pan. Politie begon jongeren uit elkaar te drijven. Het waterkanon werd ingezet. Maar dat werkte als een rode lap op een stier bij de jongeren. Agenten werden opnieuw bekogeld, de politie kwam tussen met de wapenstok.

Minstens zeven jongeren werden gearresteerd. Over gewonden is nog niets bekend.

