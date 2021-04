Tweede seizoen ‘Bridgerton’ zal zonder ‘Duke’ Regé-Jean Page zijn

Het tweede seizoen van de fel gesmaakte Netflix-reeks Bridgerton zal zonder de Duke of Hastings zijn. Publiekslieveling Regé-Jean Page komt niet terug. Dat heeft Netflix laten weten in een statement in de vorm van een brief van Lady Whistledown.

“Lieve lezers, terwijl alle ogen gericht zijn op Lord Anthony Bridgerton en zijn zoektocht naar een burggravin, zeggen we vaarwel aan Regé-Jean Page, die zo triomfantelijk de rol van de Graaf van Hastings speelde”, klinkt het in het bericht. “We zullen zijn aanwezigheid op het scherm missen, maar hij zal altijd lid blijven van de Bridgerton-familie. Daphne zal een toegewijde echtgenote en zus blijven, ze zal haar broer door het sociale seizoen helpen loodsen en wat het te brengen heeft. Meer intriges en romantiek dan mijn lezers misschien kunnen dragen.”

Voor lezers van de gelijknamige boekenreeks van Julia Quinn komt het vertrek van de Duke wellicht niet als een verrassing. Al in het eerste boek The duke and I, waar de reeks op gebaseerd is, is de verhaallijn min of meer uitgespeeld. Al zullen de fans van de Netflix-reeks mogelijk wel ontgoocheld zijn. De stomende scènes tussen Page en Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton) zullen ze nu moeten missen.

(eadp)