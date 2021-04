PODCAST. Hoe de gijzeling van een Tongerse juweliersvrouw moord wordt

Woensdagavond 10 februari 1993. Iets na tien uur loopt er een stil alarm binnen bij de Tongerse gemeentepolitie vanuit de winkel van de 36-jarige Stephan Peigneux. De politie treft de gerenommeerde juwelier aan in zijn zaak, handen en benen gekneveld, zijn mond dichtgeplakt met tape. Peigneux’ vrouw Brigitte wordt thuis gegijzeld. Een overval met gijzeling, zoals er de weken daarvoor wel meer waren in die streek, maar is dat wel zo? Of is er meer aan de hand?

