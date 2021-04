Nieuwe beelden opgedoken: dit kreeg de politie te verduren in Ter Kamerenbos

Het Brusselse Ter Kamerenbos vormde donderdag het decor van een heuse veldslag. Nadat er duizenden jongeren kwamen opdagen voor een ‘nepfeestje’ dat werd aangekondigd op Facebook, liep het mis. De feestvierders trokken zich niets aan van de coronamaatregelen en de politie greep in. De sfeer sloeg snel om en de agenten werden bekogeld met glazen flessen en andere projectielen, zoals in de bovenstaande video te zien is.

De agenten sloegen terug met pepperspray en een waterkanon. Er vielen verschillende gewonden: 26 agenten, 8 feestvierders en 7 politiepaarden. Er werden 22 personen aangehouden.

(tact)