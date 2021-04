Precies 30 jaar geleden veroverde Maaseik zijn eerste van intussen 16 landstitels. Tegenstander in de finale in 1991: jawel, voor de eerste keer, Roeselare. Zaterdag beginnen de twee aartsrivalen aan hun 21ste onderlinge titelfinale. Maar wat is er eigenlijk geworden van het Maaseikse team van 1991?