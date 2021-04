Beweerd Limburgs slachtoffer politiegeweld in Leuven is “gechoqueerd” door weigering aanklacht

M., de 26-jarige vrouw die afgelopen weekend het slachtoffer zou geworden zijn van geweld door de Leuvense lokale politie, heeft de beelden van haar verblijf in het commissariaat opgevraagd bij de Leuvense politie maar die heeft geweigerd die over te maken. Dat meldt haar advocaat, meester Alexander Hamels, volgens wie zijn cliënte “gechoqueerd is door de defensieve houding van de politie”. Politiewoordvoerder Marc Vranckx laat weten dat de bewuste beelden opgeslagen zijn en deel uitmaken van het onderzoek.