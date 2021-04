Junior Atlas College Genk houdt de schoolbuurt proper

De vakken beeld, muziek, godsdienst en lichamelijke opvoeding stonden die dag in het teken van dit project. Geen enkele opdracht was te moeilijk voor de jongens en meisjes van het Junior Atlas College. Ze gingen creatief aan de slag met afval en maakten collages van vissen. Samen met de leraar muziek zongen de klassen een ritmische ‘afvalrap’. In het vak godsdienst werd er gesproken over de verschillende manieren hoe de mens de wereld beschadigt. Tot slot verzamelden de leerlingen gewapend met prikkers, vuilniszakken, handschoenen, fluohesjes en een dosis ‘goesting’ zwerfvuil in de straten rondom de school. Dankzij Operatie Proper van Mooimakers ligt onze schoolbuurt er nu een stuk properder bij.