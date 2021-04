Dranken Marlou overhandigt ook dit jaar een cheque aan goede doelen.

Traditiegetrouw wordt jaarlijks de Marlou'se biercarrousel georganiseerd en wordt de opbrengst van deze proeverij steevast geschonken aan enkele goede doelen. Door de coronacrisis werd deze activiteit al voor het tweede jaar op rij uitgesteld. Als alternatief hebben de initiatiefnemers een verkoop georganiseerd in de vorm van een Marlou’se Bubbelbox, zodat de vele bierliefhebbers thuis kunnen genieten van een uitgekiende selectie van Belgisch gerstenat.

“En we mogen spreken van een overweldigend succes, want er gingen om en bij de 400 dozen over de winkeltoog aan de Halveweg”, klinkt het bij de drankenhal. “Zo kan Marlou dranken toch nog een duit in het zakje doen van de goede doelen zoals Een Hart voor Limburg, Mediclowns, Intesa en MPI Ter Heide. Zij kunnen rekenen op een totale cheque van 2.400 euro. Een geweldig mooie geste, als je het mij vraagt. Maar net zoals vele andere bierproevers kijken we alvast uit naar de volgende 'echte' editie van de carrousel eind maart 2022.”