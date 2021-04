Waals minister van Onderwijs vergelijkt Frank Vandenbroucke met begrafenisondernemer

Waals minister van Hoger Onderwijs Valérie Glatigny (MR) maakte tijdens een onlinevergadering een grapje over minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) en vergeleek hem met een begrafenisondernemer. Ze haalde de post nadien weer weg. Maar intussen circuleerde het bericht al op sociale media.

Vervelend, zegt ze zelf. Afgelopen woensdagavond hadden Valérie Glatigny en partijgenoot Pierre-Yves Jeholet een videovergadering waarin de balans werd opgemaakt van de gezondheidscrisis en hoe die werd aangepakt.

De sfeer was goed, er werden zelfs grapjes gemaakt, zo blijkt uit een screenshot die Lionel Pistone, een gemeenteraadslid van cdH, nadien postte. Daarop was te zien hoe er onder meer werd gelachen met de kledingstijl van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Die werd op Facebook zelfs vergeleken met een begrafenisondernemer.

“Ik vind de vergelijking van Vandenbroucke als begrafenisondernemer best wel leuk”, schreef Glatigny.

De politica verwijderde de post snel weer. Maar intussen was het kwaad al geschied.

Of Vandenbroucke het gelezen heeft en of hij er aanstoot aan neemt, is niet duidelijk.