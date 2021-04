DOE DE TEST. Hoe ‘eerlijk’ zijn de taken binnen jouw relatie verdeeld? Doe hier de zelftest

De verdeling van de “gezinstaken” staat in de top-drie van relatietwistpunten. Hoe is het bij jou gesteld? Doe de online test met onze relatie-experte Rika Ponnet.

Er was applaus alom toen Volvo deze week een steen in de rivier verlegde door vrouwen én mannen zes maanden ouderschapsverlof toe te kennen. En mannen aan te sporen die maanden ook effectief op te nemen. Maar tegelijk toont het aan dat een gelijke verdeling van betaalde arbeid en gezinszorg tussen mannen en vrouwen nog steeds niet evident is. Dat ons denken nog vaak bepaald wordt de klassieke “mannelijke” en “vrouwelijke” rolverdeling.

De verdeling van gezinszorg, huishoudelijke taken, maar vooral ook de zogenaamde emotionele arbeid bepaalt nochtans in belangrijke mate de relatietevredenheid. Het onderwerp staat in de top-drie van relatieconflicten, en waar het wel goed zit, is de tevredenheid het grootst.

Hoe pak jij de verdeling van gezinstaken aan? Beantwoord deze 14 vragen

