Fleurige mini-bib in Hechtel biedt afleiding voor corona

Corona spijkert ons nog altijd tegen de muur. Gelukkig zijn er ook nog andere, opbeurende gebeurtenissen. Zo lanceerde Michel Jamers een mini-bib in de Vanderheydenweg in Hechtel.

“Corona lijkt bijna op een sprookje, dat in deze geen verhaal geworden is, maar de vaste vorm van een 'kaften-vol-boeken-huisje' kreeg”, zo vindt Michel Jamers. “Al een tijdje kronkelde er een idee in mijn hoofd. Boeken lezen - van plat romanneke tot wetenschappelijk onderbouwde literatuur - is volgens mij niet alleen therapeutisch, maar ook leerzaam, opbeurend, plezant en spannend. Met corona vond ik het een ideaal moment om een mini-bib te lanceren en kunnen boeken de ideale 'pil' zijn die volwassenen, jongeren en kinderen nodig hebben om zich op te krikken.”

Wie een wandeling maakt in Bosveld in Hechtel, kan vanaf nu dus een mini-bib bwonderen ter hoogte van de Vanderheydenweg. “Het kastje is een primeur met twee uitnodigende deurtjes in een fris lentekleurtje, waar binnenin letters gonzen die naar buiten willen om hun verhaal te vertellen aan iedereen die ze meeneemt”, aldus Jamers.