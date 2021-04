Hoewel voor jongeren en kinderen de vakantie vorige week al van start ging met de invoering van de ‘paaspauze’, is het pas vanaf morgen officieel paasvakantie. Maar wat mag je dan allemaal doen? Mogen de kindjes paaseitjes gaan rapen bij de grootouders? Is het toegelaten om naar de koers te gaan kijken? En mogen we nog steeds naar de kust?