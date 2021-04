Samana Boorsem brengt paaseitjes en bloemetjes aan huis

Ondanks het moeilijke jaar door corona hebben de kernleden van Samana Boorsem toch hun best gedaan om een kleine attentie in de vorm van een bloemetje, paaseitjes en gewijd palmtakje aan huis te bezorgen bij hun zieken en bejaarden. Er was duidelijk nood aan een klein gesprek en ontmoeting aan de deur. Het was een deugddoende ontmoeting, zowel voor de zieken als voor de kernleden zelf.