Neos Hoeselt schenkt leden vogelvoederbakjes

Ook de vogeltjes deelden mee in de attentie. Behalve bloemetjes en paaseitjes had het bestuur immers met versierde kopjes en schoteltjes originele vogelvoederbakjes gemaakt om op te hangen in bomen of op terrassen. De reacties van de leden varieerden van “mooi gedaan” en “fijne verrassing” tot “hartverwarmend” en alles daartussenin.